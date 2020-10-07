ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو + صور

2020/10/07 | 04:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في حالة تعرف باسم “كورونا طويل الأمد” ترك الفيروس العديد من المرضى بأعراض ضيق في التنفس، والتعب المزمن والدوار والضباب الدماغي بعد الإصابة، وهو ما بدا على الرئيس الأمريكي خلال ظهوره الأخير.وقالت الطبيبة الأمريكية «زوي نوريس» بأن مظهر ترامب لم يكن جيدًا في الصور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها من البيت الأبيض […]

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