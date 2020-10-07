بايدن يرهن المناظرة الانتخابية الثانية بشفاء ترامب من الكورونا

2020/10/07 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرشّح الديموقراطي إلى انتخابات البيت الأبيض جو بايدن الثلاثاء أنّه إذا لم يشفَ الرئيس دونالد ترامب تماماً من مرض كوفيد-19 بحلول موعد مناظرتهما التلفزيونية الثانية المقرّرة في 15 أكتوبر الجاري فيجب عدم إجراء المناظرة.

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