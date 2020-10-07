2020/10/07 | 07:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل اجواء مستقرة وانخفاض بدرجات الحرارة .وذكر بيان للهيئة ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحواً)، ولفت الى ان (درجة الحرارة العظمى في بغداد ستكون 36 مئوية)، وأضاف ان (طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً في مناطق البلاد ولا تغير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس اليوم في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس اليوم في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).