صورة نجمة عراقية على أكبر شاشة LED في السعودية

2020/10/07 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعد أن اجتازت أغنية رحمة رياض “وعد مني” عتبة المئة وخمسين مليون مشاهدة على يوتيوب، التي أنجزتها شركة “وتري” التي وضعت استراتيجية خاصة لرحمة منذ انضمامها اليها، تمّ اختيار رحمة من قبل Spotify Arabia كوجه رئيسي لها في حملتها الإعلانية الضخمة في السوق السعودي الواعد والأخذ في التطور والإزدهار الرقمي.فقد تصدرت صورة […]

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