2020/10/07 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.وأضاف في بيان امس الثلاثاء أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة انطلاقا من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.وتأتي هذه الإجراءات تزامنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن ينشر عناصر الجيش اليوم في جميع مدن المملكة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن ينشر عناصر الجيش اليوم في جميع مدن المملكة لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).