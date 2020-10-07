السلطات المصرية: قتيل

2020/10/07 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمات حقوقية مصرية ودولية أن الشرطة تعاملت بـ"وحشية" مع المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ 20 سبتمبر الماضي، وفقا لصحيفة الغارديان.

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