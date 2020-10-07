غباء العنجهيّة الذكوريّة… لاسيما الجبان منها - جلبير الأشقر

2020/10/07 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر تباهى بعنتريته.



فبعدما أصيب بالمرض وكاد أن يفارق الحياة لولا العناية الفائقة التي حظي بها بوصفه رئيس أقوى دولة في العالم وأكثرها تقدماً في العلوم الطبّية، وبعدما أخضِع لوهلة للتنفس الاصطناعي وعولج بعقاقير لا تزال في الطور الاختباري، بما يعني أن القلق على حياته بلغ الذروة لدى أطبائه، فعلت العقاقير مفعولها واستعاد حيويته (وإن كان الأطباء غير متأكدين من أنه اجتاز المحنة نهائياً) فاستساغ أن يعرّض ......





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