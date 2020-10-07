تطور الغنوصية عبر التاريخ . - صادق العلي

2020/10/07 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_العلي يعتبرها البعض فلسفة ولكنها موجدة في جميع الاديان .



تعتبر اهم مرحلة يمكن للمتدين الوصول اليها تقرباً لربه .



يؤكد اتباع الاديان أنها مرحلة لا يصلها الا القليل من المؤمنين ممن يصطفيهم ربهم بعدما اطلع على سرائرهم ووجدهم يصلحون لحمل معرفته .بحسب المؤمنين بها فان المعرفة الانسانية تنقسم الى قسمين :1-المعرفة التي تأتي عن طريق الحواس بمعنى اخر التعليم بكل انواعه ( الاكاديمي و الاجتماعي وغي ......





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