"ليلة القصف الأعنف".. انفجارات لا تتوقف في عاصمة ناغورني قره باغ

2020/10/07 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت "عاصمة" إقليم ناغورني قره باغ، ستيباناكرت إلى قصف طوال ليل الثلاثاء الاربعاء كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

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