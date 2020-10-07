تحضير مبكر وصفقات مميزة وراء تفوق الشرطة

2020/10/07 | 08:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تتسارع أندية الدوري الممتاز لاستكمال التحضير للموسم الكروي الجديد، رغم أن الجميع يقر بصعوبة المنافسات بسبب أزمة كورونا والضائقة المالية وصعوبة التنقل والسفر.

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