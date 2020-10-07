نادال يبلغ قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

2020/10/07 | 08:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نجح اللاعب الإسباني رفائيل نادال، الذي يعد ملك الملاعب الرملية، في تجاوز أول اختبار حقيقي له في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام.

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