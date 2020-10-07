ترامب يرفع السرية عن وثائق التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية

2020/10/07 | 08:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سمح برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفدرالية حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.وأضاف أنه سمح برفع السرية أيضا عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات حول استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لبريدها الخاص غير الآمن لاستقبال رسائل حكومية.وكتب ترامب في تغريدة: “لقد سمحت […]

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