خبير اقتصادي: جميع الموارد متوفرة لتجاوز الازمة المالية المفتعلة

2020/10/07 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان جميع الموارد متاحة ومتوفرة وبالامكان الاعتماد عليها بدلا من النفط في تأمين مبالغ الموازنة، لافتا الى ان الاعوام المقبلة قد تكون الاسوأ في تاريخ العراق في حال استمرار النهج الاقتصادي الذي تسلكه الحكومة.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الموارد غير مستغلة ومازالت هناك سطوة عليها من قبل بعض السياسيين والاحزاب الفاسدة، من دون ان تتحرك الحكومة عليها من اجل استغلالها بالشكل الصحيح”.

واضاف ان “الغاز الطبيعي والسياحة الدينية والمراكز السياحية والاثار وامتلاك العراق نهرين بالامكان بناء منتجعات سياحية على ضفافهما، اضافة الى اراضي الدولة والمزارع والمساحات الشاسعة كلها موارد بالامكان طرحها للاستثمار وفتح الباب امام الشركات العربية والاجنبية من اجل الاستفادة من ايراداتها”.

وبين ان “اعتماد الحكومة على ايردادات النفط بنسبة اكثر من 90% ينذر بكارثة حقيقية في الاعوام المقبلة، وفي حال تجاوز الازمة المالية المفتعلة حاليا، فأن الحكومة لن تكون قادرة على تسديد الرواتب خلال السنتين المقبلتين بسبب اتباع سياسة الاقتراض بدلا من اللجوء الى الاحتياطي النقدي البالغ 65 مليار دولار”.



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