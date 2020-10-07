نادر شوقي: “اسألوا الأهلي” عن حالة محمد محمود

2020/10/07 | 08:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن نادي الاهلي في يناير من العام الماضي 2019 عن تعاقده مع اللاعب الشاب محمد محمود ليكون واحد من ركائز خط وسطه خلال السنوات المقبلة و لينافس به على جميع البطولات المحلية والقارية.لكن اللاعب محمد محمود لم يبدأ مسيرته الجديدة بشكل جيد و مبشر مع النادي الاهلي اذ انه تعرض لاصابة في […]

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