2020/10/07 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الحكومة اخفقت في جميع تعهداتها ومهامها ونجحت في عهد واحد قطعته للشعب وهو جعل راتب الموظفين كل ٤٠ يوما وليس شهريا.





وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة خرقت قانون عالمي معمول به في كل دول العالم وهو مدة الشهر المخصصة للرواتب فيما ترسل المليار تلو المليار الى كردستان بداعي مستحقات الموظفين والفلاحين”.

واضاف ان “الحكومة تتخذ من قلة الموارد ذريعة لتاخير ارزاق ومعيشة شريحة كبرى، فيما تعاني محافظات الوسط والجنوب شظف العيش والحرمان والفقر المدقع رغم الخيرات التي تدر بها للموازنة التي لم تحصل منها على الشيء اليذكر”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: الحكومة اوفت بعهد واحد فقط وهو جعل الراوتب كل ٤٠ يوما) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباوي: الحكومة اوفت بعهد واحد فقط وهو جعل الراوتب كل ٤٠ يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).