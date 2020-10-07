2020/10/07 | 08:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحظي الاعتذار التي اضطرت إليه يمينية متطرفة تجاه مسجد شهير في لندن بتفاعل واسع من وسائل الإعلام البريطانية، إضافة إلى نواب في البرلمان ونشطاء بريطانيين مؤيدين لقضايا المسلمين.وكانت الكاتبة اليمينية المتطرفة، كاتي هوبكنز، قدمت اعتذارها لمسجد فينسبري بارك، بعد نحو خمسة أشهر من مزاعم أطلقتها عبر تويتر، وربطت فيها بين اعتداء وقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغطية واسعة بعد “هزيمة” يمينية متطرفة أمام مسجد ببريطانيا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغطية واسعة بعد “هزيمة” يمينية متطرفة أمام مسجد ببريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).