الأجواء الخريفية تستعد للدخول رسميًا خلال 3 أيام.. وستبدأ بهذه المناطق

2020/10/07 | 08:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يترقب العراق تأثره بتيارات هوائية اطبفة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة، فيما تطغي الاجواء الخريفية خلال الايام الثلاثة المقبلة على المناطق الشمالية والوسطى والغربية.

وقال الخبير الجوي محمد الدوري، في تدوينة إنه “يتوقع خلال الأيام الـ3 المقبلة تأثر العراق باندفاع و تدفق تيارات هوائية لطيفة وأكثر اعتدالاً تنحدر من كتلة هوائية باردة ومُصاحبة لمنخفض جوي علوي تتموضع على مناطق شمال وغرب آسيا الوسطى وصولاً لبحر قزوين منذ فترة، ستؤدي لانخفاض ملموس بدرجات الحرارة في عموم أرجاء العراق مع أجواء خريفية لطيفة جميلة مشمسة وصافية غالباً ومستقرة في غالبية الأرجاء إجمالاً، واستمرار تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو”.

وأضاف، “خلال الأيام الـ3 المقبلة وأثناء ساعات النهار تكون الأجواء في عموم المناطق الشمالية والوسطى والغربية وكذلك مناطق الفرات الأوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد ونينوى وبابل وواسط وأربيل وكركوك والديوانية وغيرها من المدن، أجواء خريفية لطيفة إلى معتدلة ومشمسة غالباً إلى غائمة جزئياً ومستقرة بشكل عام”.

وتابع، “أما في المناطق الجنوبية بما فيها البصرة وميسان وذي قار تكون الأجواء معتدلة نسبياً تميل إلى الحرارة وخصوصاً مع ساعات الظهر وتكون مشمسة غالباً بشكل عام”، مشيراً إلى أن “ساعات المساء والليل والفجر ستشهد أجواء صافية غالباً الى غائمة جزئياً وباردة نسبياً الى باردة في أغلب المناطق الشمالية والوسطى والغربية بما في ذلك العاصمة بغداد”.

وأوضح، أن “الأجواء تكون باردة بشكل ملفت على المرتفعات الجبلية والمناطق العالية شمالاً ومن ضمنها مرتفعات السليمانية وأربيل مما يلزم ارتداء ملابس سميكة أكثر دفئاً”، مبيناً أن “الأقسام الجنوبية ومنها المثنى وميسان وغيرها، ستشهد أجواء صافية عموماً ولطيفة الى باردة نسبياً وباردة أحياناً”.

ولفت الدوري، إلى أن “التوقعات تشير الى أن درجات الحرارة سيطرأ عليها انخفاض ملموس يومي الأربعاء والخميس في غالبية المناطق مع تعمق وتوغل التيارات الهوائية اللطيفة صوب العراق ثم يصل الانخفاض إلى ذروته الجمعة”.

وبين، أن “العاصمة بغداد تسجل نهار الجمعة درجة حرارة عظمى تصل الى 33 درجة مئوية، الموصل 32 درجة، البصرة 37 درجة، العمارة 36 درجة، الرمادي 32 درجة، أربيل 30 درجة، السليمانية 28 درجة، تكريت 33 درجة”.

درجات الحرارة العظمى في مناطق العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة:

المنطقة الشمالية [ 27 ؛ 33 ] درجة مئوية

المنطقة الوسطى [ 33 ؛ 37 ] درجة مئوية

المنطقة الجنوبية [ 37 ؛ 39 ] درجة مئوية

وأما الصغرى، فقال الدوري إن “الأجواء في غالبية المناطق إجمالاً ستكون باردة نسبياً إلى باردة ليلاً وقد تتدنى الصغرى أحياناً الى ما دون الـ10 درجات مئوية في المناطق الجبلية والمرتفعات العالية شمالاً والتي يزيد ارتفاعها عن 1000/ متر”.

وتوقع المتنبئ الجوي، أن “يبقى الاستقرار سائداً خلال الفترة المقبلة على عموم المناطق مع سيطرة ونشاط المرتفعات الجوية العلوية على المنظومة الجوية لمنطقة شرق المتوسط وشبه الجزيرة العربية وإلى ما شاء الله وحتى إشعار آخر”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأجواء الخريفية تستعد للدخول رسميًا خلال 3 أيام.. وستبدأ بهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأجواء الخريفية تستعد للدخول رسميًا خلال 3 أيام.. وستبدأ بهذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).