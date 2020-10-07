"ستؤخر اللقاح شهرين".. ترامب يندد بمعايير وكالة الأغذية للموافقة على لقاح كورونا

2020/10/07 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمعايير المشددة التي حددتها وكالة الأدوية الأميركية، للموافقة بشكل طارئ على أي لقاح مستقبلي ضد وباء كوفيد-19، ما يجعل من المتعذر إصدار أي ترخيص قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

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