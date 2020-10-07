العثور على 20 كيلو من المخدرات في ميسان

2020/10/07 | 08:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

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وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من قبل شعبة استخبارات اللواء الاول، قوة من الفوج الثاني باللواء الاول في فرقة الرد السريع تعثر على ٢٠ كغم من المواد المخدرة، في حدود" قضاء المشرح منطقة الفكة بمحافظة ميسان".

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