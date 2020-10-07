السعودية : إيران تخرق الاتفاق النووي

2020/10/07 | 09:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أكدت المملكة العربية السعودية أن إيران تخرق الاتفاق النووي “الذي لا يشكل أي رادع لتطلعاتها النووية” داعية إلى ضرورة “وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات للاتفاقيات الدولية”.وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة الأسبوعية […]

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