الأردن يعلن عن تطبيق الحظر الشامل نهاية كل اسبوع وحتى إشعار آخر

2020/10/07 | 09:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عمّان … تواجه المملكة الأردنية الهاشمية منذ الشهر الماضي ارتفاعاً متزايداً بمعدل الاصابات اليومية بكوفيد 19.حيث بدأت وزارة الصحة الأردنية تسجل عدد اصابات وصل الى قرابة 1800 اصابة يومية وهو ما يعتبر المعدل الأعلى الذي تسجله المملكة منذ بدء الجائحة.كما ان الحكومة الأردنية وبالتعاون مع خلية إدارة الأزمة المتعلقة بكوفيد 19 […]

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