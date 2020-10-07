النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة

2020/10/07 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلهة الأبواب

كي يستولي الإنسان على أشياء الطبيعة التي بدت عصية على فهمه، كالبراكين والزلازل والمطر والعواصف والشمس والقمر والنور والظلام

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