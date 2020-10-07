التجارة العالمية تتراجع بأقل من المتوقع في 2020

2020/10/07 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية ستنكمش بشكل أقل حدة هذا العام عما كان متوقعا في السابق، لكن التعافي في العام المقبل سيكون أضعف بكثير مما كان متوقعا.

وتتوقع المنظمة ومقرها جنيف أن تنخفض تجارة السلع بنسبة 9.2٪ في عام 2020 وأن تنمو بنسبة 7.2٪ في عام .2021 وكانت منظمة التجارة العالمية قد توقعت في أبريل الماضي انخفاض التجارة العالمية بنسبة 12.9٪ على الأقل هذا العام، تليها زيادة بنسبة 21.3٪.

وقام محللو منظمة التجارة العالمية برفع مستوى توقعاتهم لعام 2020 بعد زيادة التجارة في يونيو ويوليو، عندما تم رفع الإغلاق بسبب وباء كورونا.



وحذروا من أن التوسع التجاري يمكن أن يتباطأ مجددا بمجرد إزالة التكدس في الصادرات.

وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان "قد يكون هناك مزيد من النتائج السلبية إذا عاد فيروس كورونا للظهور مجددا في الربع الرابع".

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