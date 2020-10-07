باول اجتماع لها.. ادارة نادي التجارة تسمي مدرب فريقها الكروي ومشرفي الالعاب الاخرى

2020/10/07 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد / عقدت الهيئة الادارية المنتخبة لنادي التجارة الرياضي اجتماعها الاول برئاسة رئيس النادي السيد محمد حنون لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع التي تخص عمل النادي في الفترة المقبلة واستعدادات فريقها الكروي لبطولتي الكاس والدوري.وقال الناطق الرسمي باسم النادي حيدر الطائي ان”الاجتماع ناقش ابرز المهام المناطة باعضاء النادي من خلال وضع الية […]

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