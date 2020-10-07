2020/10/07 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة "ساوم" مستثمراً لاستصدار إجازات إنشاء معامل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة : ضبط متهم متلبس بالرشوة يساوم المستثمرين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة : ضبط متهم متلبس بالرشوة يساوم المستثمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).