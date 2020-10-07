مفوضية الانتخابات تستئناف العمل مع الشركة الاسبانية لطباعة البطاقات

2020/10/07 | 09:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استئناف العمل مع الشركة المكلفة بطباعة البطاقة الالكترونية البايومترية.وذكرت المفوضية في بيان تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدت اجتماعا في مقرها عبر الدائرة الالكترونية التلفازية مع فريق الشركة ( اندرا ) الاسبانية التي تم التعاقد معها بوقت سابق لطباعة وتجهيز ونقل […]

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