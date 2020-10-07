تقرير امريكي : حكومة الكاظمي جادة لايقاف الهجمات الصاروخية

2020/10/07 | 09:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أفاد تقرير لموقع أميركي، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، تبدو جادة فعلا لإيقاف الهجمات الصاروخية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والتي أصبحت تثير “الإحراج” وتتسبب بتشويه “سمعة الدولة العراقية”، وذلك على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها.ونقل التقرير عن محلل سياسي قوله أمس الثلاثاء ، إن الحكومة تبدو عازمة على البدء […]

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