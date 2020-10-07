ضبط 20 كغم من المخدرات في محافظة ميسان

2020/10/07 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادضبطت القوات الامنية، كمية من المخدرات تُقدر بـ20 كغم في محافظة ميسان جنوبي العراق، بحسب ما افادته خلية الاعلام الامني يوم الاربعاء.وقالت الخلية في بيان اليوم، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من قبل شعبة استخبارات اللواء الاول، قوة من الفوج الثاني باللواء الاول في فرقة الرد السريع عثرت على ٢٠ كغم من […]

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