الاعلام الامني : العثور على 20 كغم من المواد المخدرة في ميسان

2020/10/07 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عثرت قوات فرقة الرد السريع على 20 كغم من المواد المخدرة في ميسان.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من قبل شعبة استخبارات اللواء الاول، عثرت قوة من الفوج الثاني باللواء الاول في فرقة الرد السريع على ٢٠ كغم من المواد المخدرة، في حدود" قضاء المشرح منطقة الفكة بمحافظة ميسان"./انتهى9

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