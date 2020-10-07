التجارة تجهز وكلاء بغداد باكثر من ثمانية عشر الف كيس رز مستورد

2020/10/07 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة صومعة خان ضاري التابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب ولليوم الثالث على التوالي بتجهيز وكلاء البطاقة التموين في بغداد بمادة الرز .وقال مدير عام الشركة عبد الرحمن عجي طوفان في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه : "ان الصومعة جهزت وكلاء بغداد الرصافة لمخازن كسرة و عطش اضافة الى تجهيز وكلاء الدورة بالحصة الرابعة .واضافت: ان معدل التجهيز للايام الثلاثة الماضية بلغ اكثر من ثمانية عشر الف كيس من الرز الامريكي و الاورغواياني فضلا عن مواصلة تجهيز مطاحن ابو غريب بالحصة الثامنة من خلطة الحنطة المقررة ./انتهى8

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