2020/10/07 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُتَّهم مُتلبّس بالرشوة، مُبيِّنةً أنه ساوم أحد المُستثمرين مُدَّعياً مقدرته على إصدار إجازاتٍ لإنشاء معامل في محافظة النجف.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة بغداد تلقت معلوماتٍ عن قيام المُتَّهم بطلب مبلغ رشوةٍ من أحد المُستثمرين؛ لغرض استحصال المُوافقات الخاصَّة بإنشاء معملين، أحدهما للـ(كاشي) والثاني للأسفلت في محافظة النجف الأشرف.وتابعت الدائرة إنَّ ملاكات المديريَّة تتبَّعت المُتَّهم إلى محافظة النجف، وبالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، وتمكَّنت من ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغ (3,300) آلاف دولارٍ أمريكي.وأشارت إلى عرض المُتَّهم رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة التي تضمَّنها محضر الضبط الأصوليّ على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه استناداً إلى أحكام القرار 160 لعام 1983، وإرسال المُتَّهم إلى جهة الطلب./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة ساوم مستثمراً لاستصدار إجازات إنشاء معامل بالنجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة ساوم مستثمراً لاستصدار إجازات إنشاء معامل بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).