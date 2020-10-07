حزب الدعوة يحذر من فتنة عمياء في كربلاء

2020/10/07 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر حزب الدعوة الاسلامية، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها مدينة كربلاء المقدسة الثلاثاء، فيما دعا العقلاء عدم صب الزيت على النار....

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