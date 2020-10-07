صرف رواتب الموظفين في العراق اليوم الأربعاء

2020/10/07 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية العراقية، صرف رواتب الموظفين، ابتداءً من اليوم الاربعاء.

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