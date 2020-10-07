الاطاحة بمساعد مسؤول التفخيخ بداعش في صلاح الدين

2020/10/07 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق انها تمكنت من الاطاحة بمساعد مسؤول التفخيخ في صلاح الدين ....

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