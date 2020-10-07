2020/10/07 | 09:23 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 850 موكباً خدمياً وعزائياً من ذي قار يقدمون خدماتهم للزائرين في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/07 | 09:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (850 موكباً خدمياً وعزائياً من ذي قار يقدمون خدماتهم للزائرين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (850 موكباً خدمياً وعزائياً من ذي قار يقدمون خدماتهم للزائرين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).