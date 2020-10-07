البنك المركزي يقدم تسهيلات اضافية على قروض الاسكان

2020/10/07 | 09:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قرر البنك المركزي العراقي تمديد فترة تسيد اقساط قروض الاسكان إلى 15 عامًا بدلا من 10.

وقال البنك في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “استجابة للظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا ومن اجل المساهمة في التخفيف من أعباء المقترضين في ظل الضائقة المالية الحالية قرر البنك المركزي العراقي تعديل السقف الزمني المحدد ضمن مبادرته الخاصة بتمويل قروض صندوق الإسكان والمصرف العقاري (مبادرة الخمسة تريليون)، ليكون السقف الزمني الجديد (15) سنة بدلا من (10) سنوات وبأثر رجعي”.

وبحسب البيان يؤكد البنك بأنه “ماض في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما يساهم في خلق نظام مصرفي قادر على الاستجابة لتحديات الأزمة المالية والعبور بالاقتصاد العراقي الى بر الامان” .

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