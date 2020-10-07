رغم جائحة كورونا.. ثروات مليارديرات العالم تبلغ مستوى غير مسبوق

2020/10/07 | 09:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أشار تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأميركية، إلى أن حجم الثروة التي يمتلكها المليارديرات حول العالم، قد تخطت 10 تريليونات دولار، خلال تفشي جائحة كورونا.

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