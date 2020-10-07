السليمانية... النازحون يعودون الى ديارهم لبدء حياة جديدة

2020/10/07 | 09:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد طارق احمد مدير مخيم عربت في محافظة السليمانية ان العوائل النازحة في المخيم تستعد للعودة الى مناطقها تدريجيا وخاصة التي هي من محافظة صلاح الدين بعد عودة اكثر من 35 عائلة من مخيمات عربت واشتي وتتواصل الجهود لعودة الآخرين.

وأضاف احمد في حديث لـ PUKmedia "ان هناك مقترح لم يقرر بعد من وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية بالتعاون مع إدارة محافظة السليمانية بدمج مخيم عربت بمخيم اشتي ليكون مخيما واحدا بعد عودة بقية النازحين ليتسنى لنا التركيز على تقديم الخدمات بصورة أفضل."

من جانبه قال جيا حسين مسؤول فرع وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية بمحافظة السليمانية "أن وزارة الهجرة والمهجرين وفرت شاحنات لعودة النازحين الى مناطقهم وتقديم منحة مالية تقدر بمليون ونصف المليون دينار عند استقرار العائلة في محل سكناهم ."

وتابع حسين "النازحون يحتاجون الى دعم اكثر لتأمين استقرارهم في مناطقهم بتوفير الخدمات لهم من ماء وكهرباء وايجاد سكن مؤقت، اضافة الى تقديم منح مالية اضافية ."

النازحة منال محمود واحدة من النازحين الذين يرغبون بالعودة، قالت لـ PUKmedia، "ان عودتهم تحتاج الى توفير الخدمات وتأمين السكن وتوفير فرص العمل وتقديم معونات مادية ليتسنى البدء بحياة جديدة ."

وأكدت تقارير في مفوضية حقوق الانسان في العراق وجود نحو مليون نازح في مناطق متفرقة في العراق ومنها إقليم كوردستان.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية ‌

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