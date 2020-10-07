الاعلام الأمني تؤكد اعتقال المتهمين بإثارة نزاع عشائري في ميسان

2020/10/07 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت خلية الاعلام الامني، اعتقال عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان مساء أمس الثلاثاء، 6 تشرين الأول 2020، ان قوة من فرقة الرد السريع ألقت القبض على عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري في مركز ناحية العزير بمحافظة ميسان، مبينة ان القوة تعرضت خلال وصولها الى مكان النزاع الى إطلاق نار كثيف، حيث ردت على مصادر النيران والقت القبض على هؤلاء المتهمين وسيطرت على الموقف بشكل تام.

واضاف البيان، انه في غضون ذلك وردت معلومات عن احد المتهمين باثارة النزاع العشائري في إحدى البيوت القريبة من محل النزاع الاول.

واوضح انه " تمت مداهمة البيت من قبل قوات الرد السريع، وقد تعرضت القوة أيضا الى إطلاق نار من قبل المتهم، مما دفع القوة المنفذة للواجب الى الرد على مصدر النيران وإصابة المتهم والقبض عليه وبحوزته بندقية نوع m16".

واشار البيان الى انه تم تسليم المتهم الذي أطلق النار مع باقي المتهمين الى الجهات المختصة.

ر.إ

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