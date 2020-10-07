ديالى تسجل 158 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

2020/10/07 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ديالى، الأربعاء، (07 تشرين الأول، 2020)، بتسجيل 158 إصابة بفيروس كورونا في المحافظة وحالة وفاة واحدة خلال يوم واحد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الملاكات الطبية في دائرة صحة ديالى، سجلت 158 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة و144 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف أن " اجمالي الاصابات في المحافظة بلغ 10950، فيما بلغت حالات الشفاء 9670، اما الوفيات فقد ارتفعت إلى 220".

وسجلت ديالى، أمس الثلاثاء، 181 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و129 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

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