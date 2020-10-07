الرد السريع تعثر على 20 كغم من المواد المخدرة في ميسان

2020/10/07 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، الأربعاء، (07 تشرين الأول، 2020)، العثور على 20 كغم من المواد المخدرة في ميسان.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من قبل شعبة استخبارات اللواء الاول، قوة من الفوج الثاني باللواء الاول في فرقة الرد السريع عثرت على 20 كغم من المواد المخدرة، في حدود قضاء المشرح منطقة الفكة بمحافظة ميسان".

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