2020/10/07 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول والايام التالية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد باشرت فروع المصرف اليوم في بغداد والمحافظات بالدوام لتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول “.

وأضاف البيان ان “ذلك تم بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها ورفع رواتبها من دون تأخير”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يبدأ بتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يبدأ بتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).