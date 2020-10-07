2020/10/07 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول والايام التالية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد باشرت فروع المصرف اليوم في بغداد والمحافظات بالدوام لتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول وبحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها ورفع رواتبها من دون تأخير

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميًا.. الرواتب تخرج من مصرف الرافدين في طريقها إلى الموظفين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميًا.. الرواتب تخرج من مصرف الرافدين في طريقها إلى الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).