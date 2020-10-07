الإعلام الأمني : العثور على 20 كيلوغرام من المخدرات في ميسان

2020/10/07 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت خلية الإعلام الأمني ، العثور على 20 كيلوغرام من المخدرات في حدود” قضاء المشرح منطقة الفكة بمحافظة ميسان” وقالت الخلية في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من قبل شعبة استخبارات اللواء الاول، قوة من الفوج الثاني باللواء الاول في فرقة الرد السريع تعثر […]

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