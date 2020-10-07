مصرف الرافدين يبدأ بتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول

2020/10/07 | 09:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن البدء بتوزيع

رواتب الموظفين لشهر ايلول والايام

التالية. .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان

انه "استنادا لتوجيهات وزير المالية

وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام

المصرف ف

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