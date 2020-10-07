الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول

2020/10/07 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / - اعلن مصرف الرافدين، عن البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول والايام التالية.

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