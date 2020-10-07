الشرطة الهندية تتهم

2020/10/07 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الشرطة الهندية مجموعات أجنبية مدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات مسلمة بتأجيج موجة الغضب الاجتماعي بين الطبقات، إثر تظاهرات ضد إدارتها لقضية اغتصاب جماعي أودت بحياة شابة من طبقة الداليت.

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