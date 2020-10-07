فائق الشيخ علي : وصلني عتب من مكتب مقتدى الصدر ..واليكم ردي

2020/10/07 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قال عضو مجلس النواب عن التيار المدني فائق الشيخ علي “وصلني عتب من مكتب السيد الصدر لتغريدات كتبها أعضاء في حزب الشعب ينالون من السيد”.وأضاف الشيخ علي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، “أقول: ما يلزمني هو ما أكتبه أنا بنفسي، ولا سلطة لي على غيري.وشدد […]

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