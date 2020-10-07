مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

2020/10/07 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شنت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت شابا من منزل ذويه في بلدة قباطية جنوب جنين.

كما داهمت قوات العدو قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وبلدة عقربا جنوب شرق نابلس وحي الجامعة بالخليل.

واقحمت قوات العدو بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، وداهمت عدة منازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت شابين.

كما اندلعت مواجهات عنيفة ببلدة بيتا بعد أن اقتحمت آليات الاحتلال البلدة بأعداد كبيرة، واعتقلت شابا من منزله.

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