2020/10/07 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

فُقد الاتصال بسفينة تقل 12 شخصا في المياه قبالة جزيرة بالي في إندونيسيا، وتجري حاليا عملية بحث وإنقاذ.

وأوضح رئيس وحدة العمليات بمكتب البحث والإنقاذ في بالي أناك أجونج كيتوت أليف سوبارتانا، اليوم الأربعاء، أن سفينة الصيد “كي أم تانجونغ بيرماي” التي تديرها شركة صيد الأسماك “بي تي لينياتي آبادي”، أجرت آخر اتصال مع الشركة في الساعة التاسعة ليل الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقال لوكالة “شينخوا” إنه “وفقا للشركة، وخلال الاتصال، أفاد أحد أفراد الطاقم أن مياه البحر قد دخلت السفينة”.

رغم ذلك، لم يتأكد حتى الآن ما إذا كان تسرب قد حدث بالسفينة، أم أن أمواجا عاتية قد ضربتها، وفقا لقوله.

وقال سوبارتانا إن سفينة الصيد كانت تصطاد في جنوب مضيق بادونغ بجزيرة بالي الجنوبية قبل أن تفقد الاتصال.

وأشار إلى أن حالة الطقس ظلت غير مؤاتية في المنطقة منذ أيام، مع حدوث أمواج كبيرة في المنطقة.



و”تم تحذير جميع البحارة هناك بشكل غير رسمي من قبل وكالة الأرصاد الجوية.



وحثتهم على تأخير الصيد”.

وهناك طائرة مروحية وسفينتان وأفراد من مكتب البحث والإنقاذ المحلي والبحرية والشرطة قد أرسلوا لمهمة البحث والإنقاذ، وفقا له.

وفي البحر، يقوم قبطان سفينة الإنقاذ، اريف يوليانتو، مع رجال إنقاذ وأفراد من البحرية ورجال الشرطة، بعمليات بحث حول وفي مضيق بادونغ.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فُقدان الاتصال بسفينة تقل 12 شخصا قبالة إندونيسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فُقدان الاتصال بسفينة تقل 12 شخصا قبالة إندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).